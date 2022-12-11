Все игроки Англии преклонили колено перед матчем ЧМ-2022, футболисты Франции – нет

Англия проиграла Франции со счетом 1:2 в 1/4 финала ЧМ-2022.

Перед матчем футболисты английской сборной всем составом преклонили колено, выступив против расизма.

Французы участвовать в этой акции не стали.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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