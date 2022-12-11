Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Все игроки Англии преклонили колено перед матчем ЧМ-2022, футболисты Франции – нет

    Англия проиграла Франции со счетом 1:2 в 1/4 финала ЧМ-2022.

    Перед матчем футболисты английской сборной всем составом преклонили колено, выступив против расизма.

    Французы участвовать в этой акции не стали.

    Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Стоунз побил рекорд чемпионата мира, установленный в 1974 году
    Кейн – 1-й футболист в 21-м веке, забивший и промахнувшийся с пенальти в матче ЧМ
    «Не судья, а посмешище». Невилл – об арбитре матча Англия – Франция 6
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 05:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18071

      житель СПб 53 минуты назад

      Молодцы французы! Кстати, именно англосаксы организовали рабство африканцев в Америке. А Франция отличалась большим демократизмом.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11