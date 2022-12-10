Джикия рассказал о споре с Николсоном на победителя ЧМ-2022

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поспорил с форвардом команды Шамаром Николсоном.

«Для меня самое главное, чтобы Аргентина не выиграла ЧМ. Я поспорил с Шамаром, не буду говорить на что. Когда я выиграю, вы это увидите. После того как Аргентина проиграла Саудовской Аравии, мы поспорили, что они не выиграют ЧМ. Шамар говорил, что они победят, я говорил, что нет. Я ему предложил поспорить, он уже не смог отказаться. Сейчас ждем, когда Аргентина вылетит (смеется)» – сказал Джикия.

В 1/2 финала Аргентина сыграет с Хорватией.

Финал состоится 18 декабря.

«Спартак» в отпуске до января.

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