Сборная Японии встретилась с премьер-министром Кисидой после возвращения с ЧМ-2022

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел встречу с футболистами и тренерами национальной сборной, вылетевшей в понедельник с ЧМ-2022.

Японцы выиграли группу с Испанией, Германией и Коста-Рикой.

В 1/8 финала чемпионата мира их в серии пенальти выбила Хорватия.

«Я смотрел все игры по телевизору. Еще раз благодарю команду за выступление на чемпионате мира и за то, что они подарили Японии мужество и азарт.

Надеюсь, вы отдохнете душой и телом и восстановите силы. С нетерпением жду успехов в будущем», – написал Кисида в соцсетях.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира