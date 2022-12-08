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    Сборная Японии встретилась с премьер-министром Кисидой после возвращения с ЧМ-2022

    Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел встречу с футболистами и тренерами национальной сборной, вылетевшей в понедельник с ЧМ-2022.

    • Японцы выиграли группу с Испанией, Германией и Коста-Рикой.
    • В 1/8 финала чемпионата мира их в серии пенальти выбила Хорватия.

    «Я смотрел все игры по телевизору. Еще раз благодарю команду за выступление на чемпионате мира и за то, что они подарили Японии мужество и азарт.

    Надеюсь, вы отдохнете душой и телом и восстановите силы. С нетерпением жду успехов в будущем», – написал Кисида в соцсетях.

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    Источник: твиттер Фумио Кисиды

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6238

      Добрый Бобер 38 минут назад

      Не интересная статья. Ни разу не использовали слово "харакири".

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