Гаджиев: «Надо сохранить лимит. Это политическая позиция, пусть легионеры приезжают»

Экс-тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

«Принимали положение на лимит легионеров еще до СВО, когда ситуация была совсем другой. Мнения все равно разделятся. Мы не участвуем в еврокубках, но можно заметить, как у нас появилось много своей молодежи.

Все те, кто выступает за сохранение лимита, в первую очередь исходят из оттого, что в ситуации, когда страна под санкциями, к нам не хотят приезжать. Раньше, если было бы желание приехать в Россию, то им нельзя было отказывать. Надо, наоборот, сохранить лимит и пусть приезжают к нам!

Футбол — посол мира. Без иностранцев наш уровень футбола сильно упадет. Но сейчас важно учитывать все, не только спортивную составляющую.

Большой спорт сегодня неотделим от политики, он тесно соприкасается с событиями в мире. Если мы говорим: «Добро пожаловать к нам!» — это тоже политическая позиция. Сейчас нельзя не учитывать это совсем», — сказал Гаджиев.

Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.

Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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