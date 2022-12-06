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    «Зенит» не продаст Клаудиньо во «Фламенго»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не перейдет во «Фламенго».

    По информации Torcedores, клуб из Петербурга не собирается продавать 25-летнего хавбека, несмотря на интерес со стороны бразильского клуба.

    • Клаудиньо перебрался в Россию летом 2021-го.
    • В этом сезоне он забил 3 гола и забил 8 голов в 19 матчах.
    • Рыночная стоимость бразильца – 18 миллионов евро.

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    Источник: Torcedores

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    Сегодня, 10:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17253

      Garrincha58 7 минут назад

      не собирается? а если он воспользуется нынешними санкциями ФИФЫ и сам уйдёт Альберто ушёл, а что ему помешает

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