Влашич назвал главное воспоминание о Гинере

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич поделился воспоминаниями о президенте ЦСКА Евгении Гинере.

– Один из самых важный людей в ЦСКА — Евгений Гинер. Твои лучшие воспоминания о нем?

— Иногда он заходил к нам в раздевалку. Но самое лучшее воспоминание: после победы над «Реал»! Он пришел как босс и поздравлял всех нас с победой. Еще он сказал продолжать в том же духе. Это лучшее воспоминание о нем.

Хорват был в ЦСКА с 2018 по 2021 год.

С командой он не взял трофеев.

Сейчас Влашич принадлежит «Вест Хэму» и находится в аренде в «Торино».

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