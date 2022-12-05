«Лучшее воспоминание в карьере». Влашич – о ЦСКА

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич с теплотой вспоминает свой период в ЦСКА.

«Это было невероятно. Мое лучшее воспоминание за всю карьеру. Возможно, исключая последние три месяца, но все время в ЦСКА было замечательным. Могу сказать только самое лучшее о ЦСКА, фанатах, игроках. С некоторыми я даже сейчас в контакте», – прокомментировал Влашич.

Хорват был в ЦСКА с 2018 по 2021 год.

С командой он не взял трофеев.

Сейчас Влашич принадлежит «Вест Хэму» и находится в аренде в «Торино».

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