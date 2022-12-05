Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Лучшее воспоминание в карьере». Влашич – о ЦСКА

    Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич с теплотой вспоминает свой период в ЦСКА.

    «Это было невероятно. Мое лучшее воспоминание за всю карьеру. Возможно, исключая последние три месяца, но все время в ЦСКА было замечательным. Могу сказать только самое лучшее о ЦСКА, фанатах, игроках. С некоторыми я даже сейчас в контакте», – прокомментировал Влашич.

    • Хорват был в ЦСКА с 2018 по 2021 год.
    • С командой он не взял трофеев.
    • Сейчас Влашич принадлежит «Вест Хэму» и находится в аренде в «Торино».

    Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Торино» собирается выкупить Влашича у «Вест Хэма» 1
    Сборная Хорватии объявила состав на чемпионат мира–2022 2
    ⚡ Миранчук забил гол «Милану» с передачи Влашича 1
    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:50
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7788

      Томик 18 минут назад

      То, как уходил, таким лизанием не перекрыть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4417

      Snek 18 минут назад

      А чего последние три месяца? Сам начал фигнёй какой-то заниматься. Профессионалы так себя не ведут, что показали его результаты после ухода из ЦСКА.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11