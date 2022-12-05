Сулейманов – о драке «Зенита» и «Спартака»: «Несколько раз пересматривал, болел за Николсона. Понравился его удар, молодец»

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов прокомментировал драку в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

– Не могу не спросить про драку в конце матча между «Зенитом» и «Спартаком». Видел еe?

– Видел. Я даже несколько раз пересматривал с моими друзьями и братьями. Мы болели за Николсона (смеется). Он хорошо выступал в этом бою. Понравился его удар. Очень было качественно, молодец.

– Но такое приемлемо в футболе?

– Нет, этого не должно быть, это футбольное поле. Честно сказать, в детстве я точно такой же был, так как занимался боксом и борьбой, но меня переучили, сказали: «Ты в первую очередь футболист, такого нельзя допускать».

Я прислушался к этому совету и на футбольном поле вообще подобные вещи не допускаю и даже воспринимаю такие ситуации близко к сердцу.

У «Спартака» дисквалификацию за драку получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

«Зенит» из-за дисквалификации лишился Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.

Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.

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