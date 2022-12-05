Интервью Де Брюйне спровоцировало конфликты в сборной Бельгии (The Athletic)

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне дестабилизировал обстановку внутри сборной Бельгии.
По информации The Athletic, его интервью британскому изданию The Guardian спровоцировало конфликты в национальной команде.
Партнерам по сборной не понравились слова Де Брюйне о том, что бельгийцы не выиграют ЧМ-2022 из-за возрастного состава.
При этом сам футболист «Сити» чувствовал себя некомфортно в атмосфере, которая настолько отличается от того, к чему он привык в клубе.
- Бельгийцы не вышли в плей-офф турнира, заняв 3-е место в группе.
- Команда набрала 4 очка в квартете с Марокко, Хорватией и Канадой.
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Источник: The Athletic