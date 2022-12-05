Интервью Де Брюйне спровоцировало конфликты в сборной Бельгии (The Athletic)

Просто Кевин умный мужик, всё сечёт и всё понимает. Как я и говорил - в клубах люди объединяются по мозгам, способностям, а не по одинаковому цвету волос, форме носов и черепов, а также факту рождения на одном клочке земли... потому в клубе все на одной волне - там люди прошли отбор по мозгу, а в сборной он каждый раз приезжает и видит вокруг себя рандомных людей, с которыми у него нет ничего общего - никакого общего понимания футбола, потому, что мозги разные.
Потому, я думаю для него, несмотря на всеобщую истерию вокруг национальных сборных никакой ценности в этом трофее нет, плевать ему на него с высокой колокольни.
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне дестабилизировал обстановку внутри сборной Бельгии.
По информации The Athletic, его интервью британскому изданию The Guardian спровоцировало конфликты в национальной команде.
Партнерам по сборной не понравились слова Де Брюйне о том, что бельгийцы не выиграют ЧМ-2022 из-за возрастного состава.
При этом сам футболист «Сити» чувствовал себя некомфортно в атмосфере, которая настолько отличается от того, к чему он привык в клубе.
- Бельгийцы не вышли в плей-офф турнира, заняв 3-е место в группе.
- Команда набрала 4 очка в квартете с Марокко, Хорватией и Канадой.
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