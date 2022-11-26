Де Брюйне: «У Бельгии нет шансов выиграть ЧМ-2022. Мы слишком стары»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне не верит в победу команды на чемпионате мира-2022.

«Никаких шансов на победу в ЧМ-2022 у Бельгии нет. Мы слишком стары. Считаю нас скорее аутсайдерами», – сказал Де Брюйне.

Бельгия лидирует в группе.

Во 2-м туре бельгийцы встретятся с Марокко.

На прошлом ЧМ Бельгия взяла бронзу.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира