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    Де Брюйне: «У Бельгии нет шансов выиграть ЧМ-2022. Мы слишком стары»

    Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне не верит в победу команды на чемпионате мира-2022.

    «Никаких шансов на победу в ЧМ-2022 у Бельгии нет. Мы слишком стары. Считаю нас скорее аутсайдерами», – сказал Де Брюйне.

    • Бельгия лидирует в группе.
    • Во 2-м туре бельгийцы встретятся с Марокко.
    • На прошлом ЧМ Бельгия взяла бронзу.

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    Источник: The Guardian

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3471

      momwig_ 7 минут назад

      Говном ты был, Говном ты и остался

      1
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      Рейтинг: +3977

      Питерский князь 8 минут назад

      После этих слов, у него завершилась карьера.
      :)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7018

      Из Твери Леха 29 минут назад

      Нечто подобное Мостовой говорил на Евро 2004, за что его Ярцев пинком под зад выкинул)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23587

      DOCTOR PENALTY 49 минут назад

      С такой установкой лучше: чемодан - вокзал - Брюссель.

      3
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      Рейтинг: +27131

      JTherry 1 час назад

      "Никаких шансов на победу в ЧМ-2022 у Бельгии нет..."
      ...никто всерьез и не рассматривает Бельгию претендентом на чемпионство в Катаре...

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