Де Брюйне: «У Бельгии нет шансов выиграть ЧМ-2022. Мы слишком стары»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне не верит в победу команды на чемпионате мира-2022.
«Никаких шансов на победу в ЧМ-2022 у Бельгии нет. Мы слишком стары. Считаю нас скорее аутсайдерами», – сказал Де Брюйне.
- Бельгия лидирует в группе.
- Во 2-м туре бельгийцы встретятся с Марокко.
- На прошлом ЧМ Бельгия взяла бронзу.
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Источник: The Guardian