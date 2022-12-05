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    Ван Гаал проигрывал на ЧМ только сборной Аргентины

    В пятницу Нидерланды и Аргентина встретятся в четвертьфинале ЧМ-2022.

    Аргентинцы – единственная сборная, обыгравшая Луи ван Гаала на чемпионате мира.

    Это произошло в 1/2 финала ЧМ-2014. Голландцы тогда уступили в серии пенальти.

    Всего ван Гаал с Нидерландами провел 11 матчей на мировых первенствах.

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 09:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1371

      balam 40 минут назад

      значит аргентина в финал вышла?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1371

      balam > balam 34 минуты назад

      чета попутал

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