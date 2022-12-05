Ван Гаал проигрывал на ЧМ только сборной Аргентины

значит аргентина в финал вышла?
В пятницу Нидерланды и Аргентина встретятся в четвертьфинале ЧМ-2022.
Аргентинцы – единственная сборная, обыгравшая Луи ван Гаала на чемпионате мира.
Это произошло в 1/2 финала ЧМ-2014. Голландцы тогда уступили в серии пенальти.
Всего ван Гаал с Нидерландами провел 11 матчей на мировых первенствах.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.