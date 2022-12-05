Ван Гаал проигрывал на ЧМ только сборной Аргентины

В пятницу Нидерланды и Аргентина встретятся в четвертьфинале ЧМ-2022.

Аргентинцы – единственная сборная, обыгравшая Луи ван Гаала на чемпионате мира.

Это произошло в 1/2 финала ЧМ-2014. Голландцы тогда уступили в серии пенальти.

Всего ван Гаал с Нидерландами провел 11 матчей на мировых первенствах.

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