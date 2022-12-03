Азар задумался о завершении карьеры в сборной Бельгии

Вингер «Реала» Эден Азар может больше не сыграть за сборную Бельгии.
31-летний футболист задумался о завершении карьеры в национальной команде после вылета с ЧМ-2022.
Азар обсудит эту ситуацию с близкими людьми, после чего примет окончательное решение.
- Бельгия не вышла из группы ЧМ с Марокко, Хорватией и Канадой.
- Азар выступает за сборную с ноября 2008 года.
- В его активе 126 матчей, 33 гола и 36 ассистов.
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Источник: Marca