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    Азар задумался о завершении карьеры в сборной Бельгии

    Вингер «Реала» Эден Азар может больше не сыграть за сборную Бельгии.

    31-летний футболист задумался о завершении карьеры в национальной команде после вылета с ЧМ-2022.

    Азар обсудит эту ситуацию с близкими людьми, после чего примет окончательное решение.

    • Бельгия не вышла из группы ЧМ с Марокко, Хорватией и Канадой.
    • Азар выступает за сборную с ноября 2008 года.
    • В его активе 126 матчей, 33 гола и 36 ассистов.

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    Источник: Marca

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