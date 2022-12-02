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    Пиняев рассказал, что ему пишет Ларин из тюрьмы

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал об общении с осужденным за мошенничество экс-директором «Чертаново» Николаем Лариным.

    • Ларин проведет 3 года в колонии общего режима.
    • По версии следствия, он завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.
    • Ларин возглавлял академию с 2008 по 2021 год.
    • Пиняев – воспитанник «Чертаново».

    — Ты упомянул Николая Ларина. Обвинительный приговор стал для тебя шоком?

    — Конечно. Как и для всего футбольного мира. Когда огласили приговор суда, мы были в дороге на кубковый матч с «Факелом». Нам сообщил об этом помощник Ларина...

    Конечно, это тяжело. Как нам смириться с тем, что Николай Юрьевич не сможет нам написать, позвонить? Сейчас общаемся по почте, пишем письма. И очень ждем его! Надеюсь, это случится как можно скорее. Для нашего футбола приговор — это огромная потеря.

    — Что пишет Ларин?

    — Рассказывает про свою жизнь в нынешней обстановке — с кем общается, что делает, смотрит ли футбол. Мы пишем о своих успехах, спрашиваем совета. Стараемся задавать друг другу максимально много вопросов, чтобы получить развернутый ответ обо всем, что происходит.

    — Смотрит ли он футбол?

    — Только те матчи, которые показывают по телевизору. И если это происходит до отбоя...

    — Воспитанники «Чертаново» погасили финансовые требования Москомспорта к Ларину — более 20 миллионов рублей штрафа. Чья это инициатива?

    — Это коллективное решение. Любой, кто знает Николая Юрьевича, не мог остаться равнодушным в этой истории. Мы все стараемся помочь ему как можно спокойнее преодолеть эту ситуацию. И сделать так, чтобы он минимально пострадал.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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