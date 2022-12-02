Пиняев рассказал, что ему пишет Ларин из тюрьмы

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал об общении с осужденным за мошенничество экс-директором «Чертаново» Николаем Лариным.

Ларин проведет 3 года в колонии общего режима.

По версии следствия, он завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.

Ларин возглавлял академию с 2008 по 2021 год.

Пиняев – воспитанник «Чертаново».

— Ты упомянул Николая Ларина. Обвинительный приговор стал для тебя шоком?

— Конечно. Как и для всего футбольного мира. Когда огласили приговор суда, мы были в дороге на кубковый матч с «Факелом». Нам сообщил об этом помощник Ларина...

Конечно, это тяжело. Как нам смириться с тем, что Николай Юрьевич не сможет нам написать, позвонить? Сейчас общаемся по почте, пишем письма. И очень ждем его! Надеюсь, это случится как можно скорее. Для нашего футбола приговор — это огромная потеря.

— Что пишет Ларин?

— Рассказывает про свою жизнь в нынешней обстановке — с кем общается, что делает, смотрит ли футбол. Мы пишем о своих успехах, спрашиваем совета. Стараемся задавать друг другу максимально много вопросов, чтобы получить развернутый ответ обо всем, что происходит.

— Смотрит ли он футбол?

— Только те матчи, которые показывают по телевизору. И если это происходит до отбоя...

— Воспитанники «Чертаново» погасили финансовые требования Москомспорта к Ларину — более 20 миллионов рублей штрафа. Чья это инициатива?

— Это коллективное решение. Любой, кто знает Николая Юрьевича, не мог остаться равнодушным в этой истории. Мы все стараемся помочь ему как можно спокойнее преодолеть эту ситуацию. И сделать так, чтобы он минимально пострадал.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира