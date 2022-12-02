В центре Токио в 6 часов утра бурно отпраздновали выход Японии в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Японии победила Испанию (2:1) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 и вышла в плей-офф.
После завершения матча японские болельщики бурно отпраздновали победу в центре Токио в 6:00 по местному времени.
- Япония вышла из группы с первого места.
- В 1/8 финала команда встретится с Хорватией.
- На групповом этапе японцы победили Германию и Испанию.
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Источник: Бомбардир.ру