В центре Токио в 6 часов утра бурно отпраздновали выход Японии в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Японии победила Испанию (2:1) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 и вышла в плей-офф.

После завершения матча японские болельщики бурно отпраздновали победу в центре Токио в 6:00 по местному времени.

Япония вышла из группы с первого места.

В 1/8 финала команда встретится с Хорватией.

На групповом этапе японцы победили Германию и Испанию.

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