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    В центре Токио в 6 часов утра бурно отпраздновали выход Японии в плей-офф ЧМ-2022

    Сборная Японии победила Испанию (2:1) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 и вышла в плей-офф.

    После завершения матча японские болельщики бурно отпраздновали победу в центре Токио в 6:00 по местному времени.

    • Япония вышла из группы с первого места.
    • В 1/8 финала команда встретится с Хорватией.
    • На групповом этапе японцы победили Германию и Испанию.

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    Расписание матчей сборной Японии по футболу

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      hkljkl 41 минуту назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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      Рейтинг: +51918

      MaxRnD 1 час назад

      Бурно отпраздновали испанский стыд

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      Рейтинг: +7767

      Томик > MaxRnD 33 минуты назад

      Немецкий.

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