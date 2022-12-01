«Они опозорились». Мостовой – о вылете сборной Бельгии с ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о провале сборной Бельгии на ЧМ-2022.

Бельгийцы не вышли в плей-офф турнира, заняв 3-е место в группе.

Команда набрала 4 очка в квартете с Марокко, Хорватией и Канадой.

«По игре была лучше Хорватия, а по моментам Бельгия. Особенно, когда Лукаку не забивал в пустые ворота – это был какой-то нефарт.

Исходя из того, что они заняли на прошлом чемпионате мира третье место и того, что от Бельгии ждали на этом турнире, они опозорились.

Другое дело, что подобные примеры были: Испания, Италия, Германия, которые выигрывали чемпионат мира, а на следующем турнире не выходили из группы.

По игре Бельгия не была выше других команд, за что и поплатилась», – сказал Мостовой.

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