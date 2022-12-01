Сборная Бельгии не прошла в плей-офф ЧМ впервые за 24 года. В прошлом турнире команда взяла бронзу

Сборные Хорватии и Бельгии сыграли вничью со счетом 0:0 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Команда Роберто Мартинеса набрала четыре очка и финишировала на третьем месте, уступив Хорватии и Марокко.

Бельгийцы не прошли в плей-офф чемпионата мира впервые за 24 года. На ЧМ-1998 они также не смогли преодолеть групповой этап.

На мировые первенства 2006 и 2010 года Бельгия не отобралась.

В 2018 году сборная выдала лучший результат в своей истории – 3-е место.

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