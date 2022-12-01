«Это было отвратительно и прекрасно»: Щесны дал комментарий после проигранного матча с Аргентиной

Вратарь сборной Польши Войцех Щесны прокомментировал поражение от Аргентины (0:2) в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022.

Несмотря на поражение, поляки вышли в плей-офф турнира, обойдя Мексику по разнице голов.

Щесны в матче с Аргентиной отбил пенальти Лионеля Месси.

«Это было отвратительно и прекрасно. Такое чувство, что матч длился часов пять. Мы играли очень плохо, но прошли дальше. И мне все равно, как мы это сделали.

В раздевалке никто не праздновал, так как все очень устали. Мы исполнили нашу мечту», – сказал Щесны.

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