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    «Это было отвратительно и прекрасно»: Щесны дал комментарий после проигранного матча с Аргентиной

    Вратарь сборной Польши Войцех Щесны прокомментировал поражение от Аргентины (0:2) в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022.

    • Несмотря на поражение, поляки вышли в плей-офф турнира, обойдя Мексику по разнице голов.
    • Щесны в матче с Аргентиной отбил пенальти Лионеля Месси.

    «Это было отвратительно и прекрасно. Такое чувство, что матч длился часов пять. Мы играли очень плохо, но прошли дальше. И мне все равно, как мы это сделали.

    В раздевалке никто не праздновал, так как все очень устали. Мы исполнили нашу мечту», – сказал Щесны.

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    Новости сборной Аргентины на ЧМ-2022

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    Источник: сайт ФИФА

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