Вратарь сборной Польши Войцех Щесны отразил пенальти в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Аргентиной.

Он отразил одиннадцатиметровый от Лионеля Месси в первом тайме.

Перед ударом Щесны демонстративно показал, что отобьет удар аргентинца.

Щесны отразил второй пенальти подряд на ЧМ-2022. Ранее он взял удар игрока Саудовской Аравии Салема Аль-Давсари.

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча Польша – Аргентина.

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Фото: скриншот из трансляции «Матч ТВ»