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    Жест Щесны перед пенальти. Польский вратарь показал, что возьмет удар от Месси

    Вратарь сборной Польши Войцех Щесны отразил пенальти в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Аргентиной.

    Он отразил одиннадцатиметровый от Лионеля Месси в первом тайме.

    Перед ударом Щесны демонстративно показал, что отобьет удар аргентинца.

    • Щесны отразил второй пенальти подряд на ЧМ-2022. Ранее он взял удар игрока Саудовской Аравии Салема Аль-Давсари.
    • «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча Польша – Аргентина.

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    Фото: скриншот из трансляции «Матч ТВ»

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    Источник: «Бомбадир»

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