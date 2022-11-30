Вратарь сборной Польши Войцех Щесны отразил пенальти в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Аргентиной.
Он отразил одиннадцатиметровый от Лионеля Месси в первом тайме.
Перед ударом Щесны демонстративно показал, что отобьет удар аргентинца.
- Щесны отразил второй пенальти подряд на ЧМ-2022. Ранее он взял удар игрока Саудовской Аравии Салема Аль-Давсари.
- «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча Польша – Аргентина.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Фото: скриншот из трансляции «Матч ТВ»
Источник: «Бомбадир»