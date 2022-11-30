Щесны – 3-й вратарь в истории, отразивший 2 пенальти на одном ЧМ

Вратарь сборной Польши Войцех Щесны на ЧМ-2022 отразил уже два пенальти.

Ранее в истории чемпионатов мира справиться с двумя 11-метровыми в рамках одного турнира удавалось двум голкиперам: американцу Брэду Фриделю (2002 год) и поляку Яну Томашевскому (1974).

В расчет не берутся послематчевые серии.

В эти минуты проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 Польша – Аргентина. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира