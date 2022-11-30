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    Щесны – 3-й вратарь в истории, отразивший 2 пенальти на одном ЧМ

    Вратарь сборной Польши Войцех Щесны на ЧМ-2022 отразил уже два пенальти.

    Ранее в истории чемпионатов мира справиться с двумя 11-метровыми в рамках одного турнира удавалось двум голкиперам: американцу Брэду Фриделю (2002 год) и поляку Яну Томашевскому (1974).

    В расчет не берутся послематчевые серии.

    • В эти минуты проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 Польша – Аргентина. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.

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    Источник: телеграм-канал Opta

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