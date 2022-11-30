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    ЧМ-2022. Сборная США обыграла Иран (1:0) и вышла в плей-офф

    США победил Иран (1:0) в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022.

    Единственный гол на 38-й минуте забил Кристиан Пулишич.

    Американская сборная вышла в 1/8 финала турнира со второго места в группе. Иран занял третье место и вылетел из турнира.

    ЧМ-2022. Группа В. 3-й тур

    Иран – США – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Пулишич, 38.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1010

      ARSteven89 43 минуты назад

      Ирония судьбы играет с Ираном злую шутку. 4 года назад на нашем ЧМ у Ирана с Португалией в 3м туре группового этапа был 100% момент, чтобы спастись, но увы. Спустя 4 года история повторилась, но момент менее явный. Раньше надо было грузить мячи в штрафную, а не в последние 5 минут!

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      Рейтинг: +89

      Mr. 50 минут назад

      Продажная судья.

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      Рейтинг: +166

      teodogat > Mr. 32 минуты назад

      интересно в каком месте? Может когда иранец умышленно сыграл рукой и американцы били штрафной по центру, он не дал карточки, или когда иранец оказался сзади в центре поля и задержал американца рукой опять умышленно, карточки не было, а когда американец в центре поля упал плечом на мяч, сразу радостно вытащил горчичник? Я бы скорее сказал что авторитетный испанец показал себя чмош...иком, идущим на поводу у политической ситуации, типа эти просто играют на победу, а этим обосрат..ся надо выиграть у своего врага...

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      Рейтинг: +89

      Mr. > teodogat 19 минут назад

      Я не смотрел весь матч, но на последних минутах американец задерживал иранца в своей штрафной, когда тот бил по воротам. И судья даже не стал смотреть ВАР, хотя тот момент заслуживал этого.

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      Рейтинг: +6433

      Красногорск_Фан > Mr. 14 минут назад

      Ну в матче было 100 минут. Достаточно чтобы забить. Не люблю пиндосов но в этом матче они смотрелись лучше Ирана. Победил сильнейший

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