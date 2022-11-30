ЧМ-2022. Сборная США обыграла Иран (1:0) и вышла в плей-офф

США победил Иран (1:0) в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022.

Единственный гол на 38-й минуте забил Кристиан Пулишич.

Американская сборная вышла в 1/8 финала турнира со второго места в группе. Иран занял третье место и вылетел из турнира.

ЧМ-2022. Группа В. 3-й тур

Иран – США – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Пулишич, 38.

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