ЧМ-2022. Сборная США обыграла Иран (1:0) и вышла в плей-офф

Ирония судьбы играет с Ираном злую шутку. 4 года назад на нашем ЧМ у Ирана с Португалией в 3м туре группового этапа был 100% момент, чтобы спастись, но увы. Спустя 4 года история повторилась, но момент менее явный. Раньше надо было грузить мячи в штрафную, а не в последние 5 минут!
США победил Иран (1:0) в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022.
Единственный гол на 38-й минуте забил Кристиан Пулишич.
Американская сборная вышла в 1/8 финала турнира со второго места в группе. Иран занял третье место и вылетел из турнира.
ЧМ-2022. Группа В. 3-й тур
Голы: 0:1 – Пулишич, 38.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира