Куртуа отреагировал на новость о конфликте в сборной Бельгии

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа отрицает наличие разногласий в команде.

Сообщалось, что Эден Азар не общается с Леандро Троссардом, а сам Куртуа – с Кевином Де Брюйне.

В понедельник произошла большая ссора между Де Брюйне, Азаром и Яном Вертонгеном.

«Ничего не было. Да, все были разочарованы поражением. Но говорил только тренер.

В соцсетях слишком много лжи. У нас отличная команда, и мы знаем, что можем выйти из группы», – сказал Куртуа.

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