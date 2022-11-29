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    Куртуа отреагировал на новость о конфликте в сборной Бельгии

    Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа отрицает наличие разногласий в команде.

    • Сообщалось, что Эден Азар не общается с Леандро Троссардом, а сам Куртуа – с Кевином Де Брюйне.
    • В понедельник произошла большая ссора между Де Брюйне, Азаром и Яном Вертонгеном.

    «Ничего не было. Да, все были разочарованы поражением. Но говорил только тренер.

    В соцсетях слишком много лжи. У нас отличная команда, и мы знаем, что можем выйти из группы», – сказал Куртуа.

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    Источник: RMC Sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1533

      koli4ka 1 час назад

      если сейчас не будет выхода из группы,то следующий будет очень не скоро...

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