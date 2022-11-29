Куртуа отреагировал на новость о конфликте в сборной Бельгии

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа отрицает наличие разногласий в команде.
- Сообщалось, что Эден Азар не общается с Леандро Троссардом, а сам Куртуа – с Кевином Де Брюйне.
- В понедельник произошла большая ссора между Де Брюйне, Азаром и Яном Вертонгеном.
«Ничего не было. Да, все были разочарованы поражением. Но говорил только тренер.
В соцсетях слишком много лжи. У нас отличная команда, и мы знаем, что можем выйти из группы», – сказал Куртуа.
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Источник: RMC Sport