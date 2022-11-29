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  • Зиньковский рассказал о болезни, из-за которой он пропустил ноябрьские матчи сборной России

Зиньковский рассказал о болезни, из-за которой он пропустил ноябрьские матчи сборной России

29 ноября 2022, 13:48
2

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский объяснил, почему оказался вне заявки сборной России на товарищеские матчи в ноябре.

«Сильно расстроился, что не удалось сыграть за сборную России. Был уверен, что раз вызвали, то дадут определeнное время.

Два дня провeл на сборе, где у нас было восстановление. Всe как обычно – ничего сверхъестественного. После одной из тренировок почувствовал себя не очень хорошо.

В тот вечер нас отпускали домой: все желающие могли уехать. У меня как раз мама приехала в Москву, поэтому уехал с базы. Уже дома почувствовал себя ещe хуже.

Подумал, что пока не буду ничего говорить. Иначе всe выглядело бы так, будто я дома заболел. Но это же не так. Думал, что наутро будет лучше – там уже как раз выезд в Душанбе.

Вечером стало очень плохо: температура – 39,3. И я такой думаю – не сказать уже не получится. Признался. В итоге ещe три дня температура была около 39 градусов.

К сожалению, заболел именно в тот момент, когда должны были улетать в Таджикистан», – рассказал Зиньковский.

  • Россия сыграла с Таджикистаном и Узбекистаном.
  • Оба матча сборная завершила со счетом 0:0.
  • 26-летний Зиньковский пока не дебютировал за национальную команду.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Спартак Таджикистан Узбекистан Зиньковский Антон
Комментарии (2)
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Untitled-1
1669722300
Корона
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zigbert
1669726839
Ничего страшного, дебют в сборной еще будет. Тем более сейчас есть время отдохнуть и подлечиться.
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