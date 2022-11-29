Зиньковский рассказал о болезни, из-за которой он пропустил ноябрьские матчи сборной России

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский объяснил, почему оказался вне заявки сборной России на товарищеские матчи в ноябре.

«Сильно расстроился, что не удалось сыграть за сборную России. Был уверен, что раз вызвали, то дадут определeнное время.

Два дня провeл на сборе, где у нас было восстановление. Всe как обычно – ничего сверхъестественного. После одной из тренировок почувствовал себя не очень хорошо.

В тот вечер нас отпускали домой: все желающие могли уехать. У меня как раз мама приехала в Москву, поэтому уехал с базы. Уже дома почувствовал себя ещe хуже.

Подумал, что пока не буду ничего говорить. Иначе всe выглядело бы так, будто я дома заболел. Но это же не так. Думал, что наутро будет лучше – там уже как раз выезд в Душанбе.

Вечером стало очень плохо: температура – 39,3. И я такой думаю – не сказать уже не получится. Признался. В итоге ещe три дня температура была около 39 градусов.

К сожалению, заболел именно в тот момент, когда должны были улетать в Таджикистан», – рассказал Зиньковский.

Россия сыграла с Таджикистаном и Узбекистаном.

Оба матча сборная завершила со счетом 0:0.

26-летний Зиньковский пока не дебютировал за национальную команду.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию