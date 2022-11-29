Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Зиньковский рассказал о болезни, из-за которой он пропустил ноябрьские матчи сборной России

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский объяснил, почему оказался вне заявки сборной России на товарищеские матчи в ноябре.

    «Сильно расстроился, что не удалось сыграть за сборную России. Был уверен, что раз вызвали, то дадут определeнное время.

    Два дня провeл на сборе, где у нас было восстановление. Всe как обычно – ничего сверхъестественного. После одной из тренировок почувствовал себя не очень хорошо.

    В тот вечер нас отпускали домой: все желающие могли уехать. У меня как раз мама приехала в Москву, поэтому уехал с базы. Уже дома почувствовал себя ещe хуже.

    Подумал, что пока не буду ничего говорить. Иначе всe выглядело бы так, будто я дома заболел. Но это же не так. Думал, что наутро будет лучше – там уже как раз выезд в Душанбе.

    Вечером стало очень плохо: температура – 39,3. И я такой думаю – не сказать уже не получится. Признался. В итоге ещe три дня температура была около 39 градусов.

    К сожалению, заболел именно в тот момент, когда должны были улетать в Таджикистан», – рассказал Зиньковский.

    • Россия сыграла с Таджикистаном и Узбекистаном.
    • Оба матча сборная завершила со счетом 0:0.
    • 26-летний Зиньковский пока не дебютировал за национальную команду.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Зиньковский назвал лучших бойцов в «Спартаке» 6
    «Начал прыгать со спины». Зиньковский назвал зачинщиков драки в матче «Зенит» – «Спартак» 3
    Зиньковский: «Не хочу победы Аргентины на ЧМ-2022» 5
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11