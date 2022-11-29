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    Чистяков: «Зенит» настраивался крупно победить «Спартак»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу над «Спартаком» в серии пенальти в Кубке России.

    «Мы настраивались крупно победить «Спартак», чтобы выйти из группы. «Спартак» – хорошая команда. Встреча выдалась по-настоящему боевой. Главное, что выиграли.

    Дальше пойдeм немного другим путeм. Второй вариант есть, поэтому всe хорошо», – сказал Чистяков.

    • В 1-м круге Кубка России «Спартак» победил «Зенит» (3:0).
    • В РПЛ команды разделяет 6 очков.
    • Российский сезон возобновится в марте.

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    Источник: «Чемпионат»

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