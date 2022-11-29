Чистяков: «Зенит» настраивался крупно победить «Спартак»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу над «Спартаком» в серии пенальти в Кубке России.
«Мы настраивались крупно победить «Спартак», чтобы выйти из группы. «Спартак» – хорошая команда. Встреча выдалась по-настоящему боевой. Главное, что выиграли.
Дальше пойдeм немного другим путeм. Второй вариант есть, поэтому всe хорошо», – сказал Чистяков.
- В 1-м круге Кубка России «Спартак» победил «Зенит» (3:0).
- В РПЛ команды разделяет 6 очков.
- Российский сезон возобновится в марте.
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Источник: «Чемпионат»