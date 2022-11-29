Чистяков: «Зенит» настраивался крупно победить «Спартак»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу над «Спартаком» в серии пенальти в Кубке России.

«Мы настраивались крупно победить «Спартак», чтобы выйти из группы. «Спартак» – хорошая команда. Встреча выдалась по-настоящему боевой. Главное, что выиграли.

Дальше пойдeм немного другим путeм. Второй вариант есть, поэтому всe хорошо», – сказал Чистяков.

В 1-м круге Кубка России «Спартак» победил «Зенит» (3:0).

В РПЛ команды разделяет 6 очков.

Российский сезон возобновится в марте.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира