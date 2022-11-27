Джикия дал оценку драке «Зенита» и «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о драке в матче с «Зенитом».
«Про концовку встречи не хочу говорить. Это неприемлемо. Два сильных соперника, эмоции.
У меня отличное настроение. Хочу поскорее пойти в автобус. Готов к отпуску, развлекаться, отдыхать, уделять время родным и друзьям», – сказал Джикия.
- Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев в итоге удалил 6 игроков.
- «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.
Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: «РБ Спорт»