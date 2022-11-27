Джикия дал оценку драке «Зенита» и «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о драке в матче с «Зенитом».

«Про концовку встречи не хочу говорить. Это неприемлемо. Два сильных соперника, эмоции.

У меня отличное настроение. Хочу поскорее пойти в автобус. Готов к отпуску, развлекаться, отдыхать, уделять время родным и друзьям», – сказал Джикия.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев в итоге удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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