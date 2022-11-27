Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Джикия дал оценку драке «Зенита» и «Спартака»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о драке в матче с «Зенитом».

    «Про концовку встречи не хочу говорить. Это неприемлемо. Два сильных соперника, эмоции.

    У меня отличное настроение. Хочу поскорее пойти в автобус. Готов к отпуску, развлекаться, отдыхать, уделять время родным и друзьям», – сказал Джикия.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев в итоге удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

    Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Начал прыгать со спины». Зиньковский назвал зачинщиков драки в матче «Зенит» – «Спартак»
    Абаскаль после драки в матче с «Зенитом» забыл родной язык 1
    Соболев – о драке с «Зенитом»: «Когда бьют наших, я в стороне не остаюсь. Первым начал соперник» 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +66551

      portero 22 минуты назад

      Хороший ответ!!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11