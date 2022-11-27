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    Де Рон: «Миранчук – невероятный: очень милый, очень вежливый. Один из самых прекрасных людей»

    Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон охарактеризовал своего одноклубника Алексея Миранчука, который в аренде в «Торино».

    «Миранчук – невероятный человек: очень милый, очень вежливый, один из самых прекрасных людей, которых я встречал в «Аталанте». На поле иногда кажется, что его прекрасная левая нога позволяет ему вообще не тратить сил на игру: как будто Лeша просто ходит по полю, думает по-своему – это очень здорово.

    У него много классных качеств – просто прекрасный игрок. Сейчас, играя за «Торино», он это показывает», – сказал де Рон.

    • Миранчук должен вернуться в «Аталанту» летом.
    • В сезоне Серии А у Миранчука 9 матчей, 2 гола, ассист.
    • Миранчук – воспитанник «Локомотива».

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    Источник: «Чемпионат»

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