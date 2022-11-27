Азар отказал журналисту в селфи после вопроса о лишнем весе

Капитан сборной Бельгии Эден Азар ответил на вопросы журналистов в преддверии матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Марокко.

В ходе пресс-конференции у футболиста «Реала» спросили о лишнем весе.

31-летний вингер сказал, что его вес стабилен.

После этого журналист, задавший неудобный вопрос, попросил Азара сделать селфи, однако тот ответил отказом.

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