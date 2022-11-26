Агент подтвердил возвращение Алонсо в «Краснодар»

Защитник Хуниор Алонсо вернется в «Краснодар» после приостановки контракта. Об этом сообщил агент игрока Диего Серрати.

«Хуниор действительно присоединится к «Краснодару» на первом зимнем сборе», – сказал агент.

Алонсо приостановил контракт в марте и уехал в бразильский «Атлетико Минейро».

Контракт Алонсо с «Краснодаром» действует до 2025 года.

Игрок стоит 7 миллионов евро.

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