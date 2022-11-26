Агент подтвердил возвращение Алонсо в «Краснодар»

Уже растратил все деньги засранец?... Гнать поганой метлой.
Защитник Хуниор Алонсо вернется в «Краснодар» после приостановки контракта. Об этом сообщил агент игрока Диего Серрати.
«Хуниор действительно присоединится к «Краснодару» на первом зимнем сборе», – сказал агент.
- Алонсо приостановил контракт в марте и уехал в бразильский «Атлетико Минейро».
- Контракт Алонсо с «Краснодаром» действует до 2025 года.
- Игрок стоит 7 миллионов евро.
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