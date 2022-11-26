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    Агент подтвердил возвращение Алонсо в «Краснодар»

    Защитник Хуниор Алонсо вернется в «Краснодар» после приостановки контракта. Об этом сообщил агент игрока Диего Серрати.

    «Хуниор действительно присоединится к «Краснодару» на первом зимнем сборе», – сказал агент.

    • Алонсо приостановил контракт в марте и уехал в бразильский «Атлетико Минейро».
    • Контракт Алонсо с «Краснодаром» действует до 2025 года.
    • Игрок стоит 7 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23587

      DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      Уже растратил все деньги засранец?... Гнать поганой метлой.

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