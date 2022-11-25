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    Первая лига. «Балтика» Игнашевича разгромила «Арсенал» (5:0)

    «Балтика» в 20-м туре Первой лиги крупно победила в Туле «Арсенал». Дубли у Гедеона Гузины и Тамерлана Мусаева.

    Калининградцы, которых тренирует Сергей Игнашевич, проведут зиму на первом месте. У команды в сезоне одно поражение.

    Туляки под руководством Олега Кононова идут шестыми.

    Россия. Первая лига. 20-й тур

    Арсенал (Тула) – Балтика (Калининград) – 0:5 (0:3)

    Голы: 0:1 – Гузина, 21; 0:2 – Мусаев, 27; 0:3 – Кузьмин, 36; 0:4 – Гузина, 55; 0:5 – Мусаев, 78.

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    Источник: Бомбардир.ру

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