Хеннесcи – третий вратарь в истории, удаленный в матче ЧМ

Иран обыграл Уэльс со счетом 2:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

На 86-й минуте валлийцы остались вдесятером – красную карточку получил вратарь Уэйн Хеннесcи.

Он стал третьим голкипером в истории, которого удалили в матче чемпионата мира.

ЧМ-1994: Джанлука Пальюка (Италия – Норвегия – 1:0);

ЧМ-2010: Итумеленга Куне (ЮАР – Уругвай – 0:3);

ЧМ-2022: Уэйн Хеннесcи (Уэльс – Иран – 0:2).

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