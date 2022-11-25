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    Хеннесcи – третий вратарь в истории, удаленный в матче ЧМ

    Иран обыграл Уэльс со счетом 2:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    На 86-й минуте валлийцы остались вдесятером – красную карточку получил вратарь Уэйн Хеннесcи.

    Он стал третьим голкипером в истории, которого удалили в матче чемпионата мира.

    • ЧМ-1994: Джанлука Пальюка (Италия – Норвегия – 1:0);
    • ЧМ-2010: Итумеленга Куне (ЮАР – Уругвай – 0:3);
    • ЧМ-2022: Уэйн Хеннесcи (Уэльс – Иран – 0:2).

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    Источник: Opta

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