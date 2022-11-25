Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Бэйл призвал учителей показать в школах Уэльса матч ЧМ-2022 против Ирана вместо уроков

    Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл попросил валлийских учителей показать детям матч ЧМ-2022 против сборной Ирана вместо уроков.

    «Поскольку матч с Ираном начнется в 10 утра по времени Уэльса, если бы я был одним из учителей, я бы позволил детям посмотреть игру в школе.

    Я надеюсь, что учителя это сделают. Выступление на чемпионате мира – это исторический момент для Уэльса.

    Думаю, многие учителя вместо уроков включат игру, чтобы поддержать и подбодрить нас. Это мини-урок истории», – сказал Бэйл.

    • Уэльс сыграет с Ираном сегодня, 25 ноября.
    • Начало матча – в 13:00 мск.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на 25 ноября

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Уэльс – Иран: стартовые составы на матч ЧМ-2022
    Уэльс – Иран: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 25 ноября
    Где и во сколько смотреть матч Уэльс – Иран: 25 ноября на чемпионате мира по футболу 2022
    Источник: PlanetSport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11