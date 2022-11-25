Бэйл призвал учителей показать в школах Уэльса матч ЧМ-2022 против Ирана вместо уроков

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл попросил валлийских учителей показать детям матч ЧМ-2022 против сборной Ирана вместо уроков.

«Поскольку матч с Ираном начнется в 10 утра по времени Уэльса, если бы я был одним из учителей, я бы позволил детям посмотреть игру в школе.

Я надеюсь, что учителя это сделают. Выступление на чемпионате мира – это исторический момент для Уэльса.

Думаю, многие учителя вместо уроков включат игру, чтобы поддержать и подбодрить нас. Это мини-урок истории», – сказал Бэйл.

Уэльс сыграет с Ираном сегодня, 25 ноября.

Начало матча – в 13:00 мск.

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Расписание матчей чемпионата мира по футболу на 25 ноября

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