Брат Азара: «Эден – лучший игрок Бельгии. Мы должны им гордиться»

Кильян Азар, брат полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара, ответил на критику в адрес игрока «Реала».
«В футболе всегда будут лицемеры. Эден – лучший игрок Бельгии в истории и прямо сейчас.
Мы должны гордиться, что за нас играет такой футболист», – сказал Кильян.
- Азар вышел в старте Бельгии на матч ЧМ-2022 с Канадой.
- Он провел на поле 62 минуты, но не отметился результативными действиями.
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Источник: Voetbal Nieuws