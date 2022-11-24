Брат Азара: «Эден – лучший игрок Бельгии. Мы должны им гордиться»

Кильян Азар, брат полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара, ответил на критику в адрес игрока «Реала».

«В футболе всегда будут лицемеры. Эден – лучший игрок Бельгии в истории и прямо сейчас.

Мы должны гордиться, что за нас играет такой футболист», – сказал Кильян.

Азар вышел в старте Бельгии на матч ЧМ-2022 с Канадой.

Он провел на поле 62 минуты, но не отметился результативными действиями.

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