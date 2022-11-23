Тренер Германии Флик назвал причину поражения от Японии

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался после поражения команды в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 от Японии (1:2).

«Мы упустили много моментов в первом тайме. Япония была более эффективна. От нас были индивидуальные ошибки, которые не должны повторяться. Япония показала быстрые переходы из обороны в атаку, мы знали это до матча.

Мы проиграли из-за индивидуальных ошибок. Будем смотреть вперед», – сказал Флик.

Немцы 2-й ЧМ подряд начали с поражения.

Германия проиграла матч ЧМ, в котором вела в счете после 1-го тайма, впервые с 1978 года (2:3 против Австрии).

Япония впервые выиграла матч на чемпионате мира, в котором уступала в счете.

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