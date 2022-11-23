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    Фердинанд высказался об уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед»

    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на расторжение контракта между клубом и Криштиану Роналду.

    «Только увидел новости про Криштиану... Так лучше для обеих сторон», – написал Фердинанд в соцсетях.

    • Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.
    • Он провел 16 матчей в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
    • В недавнем интервью португалец раскритиковал «Юнайтед», главного тренера Эрика тен Хага и других.
    • После этого он стал персоной нон грата в клубе.

    Роналду дал огненное интервью: критиковал «МЮ», тен Хага, говорил, что отказывал от предложения в 350 млн в год

    В какой клуб нужно перейти Роналду? Делитесь своим мнением в комментариях

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    Источник: твиттер Рио Фердинанда

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