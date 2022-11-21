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    Хабиб назвал трех главных фаворитов ЧМ-2022

    Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал трех фаворитов ЧМ-2022.

    «Я думаю, Англия выступит очень хорошо, а еще назову Бразилию и Нидерланды», – сказал Хабиб.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Турнир впервые проходит на ближнем Востоке.

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    Источник: UFC

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +131

      SuperPav11 39 минут назад

      Наплевать на мнение этого мартыхая

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      Рейтинг: +1011

      Эном айс 58 минут назад

      Ну да, Ни.герия не прошла.. Болеть не за кого. А так бы да, конечно...

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      Рейтинг: +98992

      sv1969 1 час назад

      Это его мнение

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