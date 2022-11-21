Хабиб назвал трех главных фаворитов ЧМ-2022

Наплевать на мнение этого мартыхая
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал трех фаворитов ЧМ-2022.
«Я думаю, Англия выступит очень хорошо, а еще назову Бразилию и Нидерланды», – сказал Хабиб.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Турнир впервые проходит на ближнем Востоке.
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