Хабиб назвал трех главных фаворитов ЧМ-2022

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал трех фаворитов ЧМ-2022.

«Я думаю, Англия выступит очень хорошо, а еще назову Бразилию и Нидерланды», – сказал Хабиб.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Турнир впервые проходит на ближнем Востоке.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира