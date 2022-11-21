Макарчук: «В «Сочи» хорошо отзываются о Бердыеве. Говорят, что он хороший тренер»

Защитник «Сочи» Артем Макарчук высказался о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера сочинского клуба.

«Бердыев станет новым главным тренером «Сочи»? Так же, как и вы, прочитал об этом в интернете. Давайте пока не будем, что было бы и если бы. Не люблю такое.

Не работал с ним, но смотрел видео. Ребята хорошо отзываются о нем, говорят, что он хороший тренер», — сказал Макарчук.

«Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.

Бердыев сейчас работает в иранском «Тракторе».

В России он не тренирует с 2019 года.

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