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    Сазонов оценил прогресс Хвичи

    Защитник «Динамо» Саба Сазонов высказался об игре вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

    Оба футболиста выступают за сборную Грузии.

    «Хвича – молодец, очень сильно прибавил. Мы с ним пересекались, когда он был еще в «Рубине». Но такого, чтобы лично общались или проводили время – не было», – заявил Сазонов.

    • В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.
    • «Наполи» купил его летом за 10 миллионов евро.
    • Ранее полузащитник играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: Sport24

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