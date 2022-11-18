Сазонов оценил прогресс Хвичи

Защитник «Динамо» Саба Сазонов высказался об игре вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Оба футболиста выступают за сборную Грузии.

«Хвича – молодец, очень сильно прибавил. Мы с ним пересекались, когда он был еще в «Рубине». Но такого, чтобы лично общались или проводили время – не было», – заявил Сазонов.

В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.

«Наполи» купил его летом за 10 миллионов евро.

Ранее полузащитник играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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