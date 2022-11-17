«Ничего страшного не произошло». Быстров – о ничьей с Таджикистаном

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров призвал не огорчаться ничьей в товарищеском матче против Таджикистана (0:0).
«Ничего страшного не произошло: этот матч прежде всего нужен для тренерского штаба, чтобы посмотреть новичков, на что они способны и в каких они кондициях. Чтобы было понимание, на кого в дальнейшем мы можем рассчитывать и кто будет готов представлять нашу сборную», – написал Быстров.
- Матч состоялся в Душанбе.
- Таджикистан – 108-я сборная по рейтингу ФИФА.
- 20 ноября Россия проведет товарищеский матч против Узбекистана.
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Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова