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    «Ничего страшного не произошло». Быстров – о ничьей с Таджикистаном

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров призвал не огорчаться ничьей в товарищеском матче против Таджикистана (0:0).

    «Ничего страшного не произошло: этот матч прежде всего нужен для тренерского штаба, чтобы посмотреть новичков, на что они способны и в каких они кондициях. Чтобы было понимание, на кого в дальнейшем мы можем рассчитывать и кто будет готов представлять нашу сборную», – написал Быстров.

    • Матч состоялся в Душанбе.
    • Таджикистан – 108-я сборная по рейтингу ФИФА.
    • 20 ноября Россия проведет товарищеский матч против Узбекистана.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    17.11.2022 23:52
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