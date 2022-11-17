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    Комментатор матча Таджикистан – Россия: «Возможно, это была самая скучная игра в истории футбола»

    Роман Нагучев, комментатор товарищеского матча Таджикистан – Россия (0:0) на «Матч ТВ», недоволен качеством игры.

    «Я пытаюсь осознать, что, возможно, мы увидели самый скучный матч в истории футбола. Даже Франция – Дания (0:0) (на ЧМ-2018 – прим. «Бомбардира») был повеселее. Немного жаль, что и то, и это комментировал я. Но что поделать, это тоже приключение.

    Зато я точно знаю слова, которыми можно описать игру Таджикистан – Россия. Эти слова придумал бывший тренер «Ростсельмаша» Сергей Балахнин:

    «Все играли плохо, а некоторые ещe хуже», – написал Нагучев.

    • Матч состоялся в Душанбе.
    • Таджикистан – 108-я сборная по рейтингу ФИФА.
    • 20 ноября Россия проведет товарищеский матч против Узбекистана.

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    Источник: телеграм-канал Романа Нагучева

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    17.11.2022 23:41
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