Комментатор матча Таджикистан – Россия: «Возможно, это была самая скучная игра в истории футбола»

Роман Нагучев, комментатор товарищеского матча Таджикистан – Россия (0:0) на «Матч ТВ», недоволен качеством игры.
«Я пытаюсь осознать, что, возможно, мы увидели самый скучный матч в истории футбола. Даже Франция – Дания (0:0) (на ЧМ-2018 – прим. «Бомбардира») был повеселее. Немного жаль, что и то, и это комментировал я. Но что поделать, это тоже приключение.
Зато я точно знаю слова, которыми можно описать игру Таджикистан – Россия. Эти слова придумал бывший тренер «Ростсельмаша» Сергей Балахнин:
«Все играли плохо, а некоторые ещe хуже», – написал Нагучев.
- Матч состоялся в Душанбе.
- Таджикистан – 108-я сборная по рейтингу ФИФА.
- 20 ноября Россия проведет товарищеский матч против Узбекистана.
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: телеграм-канал Романа Нагучева