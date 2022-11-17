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    Агент Бакаева жестко ответил Зареме: «Кто-то вылетел из сборной, а кто-то – из «Спартака»

    Герман Ткаченко, агент полузащитника Зелимхана Бакаева, ответил на слова Заремы Салиховой о футболисте «Зенита».

    Ранее супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна прокомментировала уход игрока из столичного клуба: «Спартак» нисколько не пострадал. А Бакаев даже место в сборной потерял».

    «Кто-то дружит с блогерами, хотя это не точно, а кто-то превратился в блогера. Кто-то вылетел из сборной, а кто-то вылетел из «Спартака». Мне оба момента не нравятся.

    Заремы Салиховой не хватает, потому что многое она говорит правильно, но не в этот раз», — сказал Ткаченко.

    • Бакаев перешел в «Зенит» летом из «Спартака» как свободный агент.
    • Он воспитанник «Спартака».
    • У 26-летнего Бакаева в сезоне РПЛ 13 матчей, гол, ассист.

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    Источник: «Чемпионат»

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