Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Зарема опровергла слова Агузарова про Бакаева: «Мы не сумасшедшие, чтобы просить за него 10 миллионов»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, опровергла высказывания спортивного менеджера Алана Агузарова о том, что «Спартак» просил у «Динамо» 10 миллионов евро за переход полузащитника Зелимхана Бакаева.

    «Впервые слышу такие цифры как 8 или 10 миллионов. Могу предложить, что Попов боялся критики и не стал принимать непопулярное решение, поэтому задрал цену. Мы не сумасшедшие, чтобы просить за Бакаева десять...

    На тот момент я морально была готова отдать даже за 4,5 плюс бонусы и процент со следующей продажи. Недовольства обожателей Бакаева я не боялась и знала, кем его потенциально можно заменить.

    Клуб подустал от того, что некоторые журналисты и блогеры, возможно, имеющие дружеские и не только отношения с агентом футболиста, постоянно считали его игровые минуты. А тренеру на каждой пресс-конференции задавали вопрос, почему Бакаев был заменен.

    На самом деле, все проще: Попов ужасно боялся критики со стороны ветеранов и болельщиков из-за того, что клуб отдавал своего воспитанника принципиальному сопернику. Помните, какой шквал негатива обрушили на меня, на Луку [Каттани], на клуб за непродление Бакаева? Это все было срежиссировано для оказания давления.

    Считаю, мы поступили правильно! «Спартак» нисколько не пострадал. Напротив, Квинси получил желанную 10-ку и полетел. А Бакаев даже место в сборной потерял», – сказала Салихова.

    • Бакаев перешел в «Зенит» летом из «Спартака» как свободный агент.
    • Он воспитанник «Спартака».
    • У 26-летнего Бакаева в сезоне РПЛ 12 матчей, гол, ассист.

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «10 миллионов евро, и никак иначе». Агент рассказал, как Федун сорвал переход Бакаева в «Динамо» 1
    Орлов: «Что в «Зените» делает Бакаев?» 18
    Каррера: «Если бы я был Бакаевым, я бы не перешел в «Зенит» 5
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11