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  • Зарема опровергла слова Агузарова про Бакаева: «Мы не сумасшедшие, чтобы просить за него 10 миллионов»

Зарема опровергла слова Агузарова про Бакаева: «Мы не сумасшедшие, чтобы просить за него 10 миллионов»

17 ноября 2022, 14:56
8

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, опровергла высказывания спортивного менеджера Алана Агузарова о том, что «Спартак» просил у «Динамо» 10 миллионов евро за переход полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Впервые слышу такие цифры как 8 или 10 миллионов. Могу предложить, что Попов боялся критики и не стал принимать непопулярное решение, поэтому задрал цену. Мы не сумасшедшие, чтобы просить за Бакаева десять...

На тот момент я морально была готова отдать даже за 4,5 плюс бонусы и процент со следующей продажи. Недовольства обожателей Бакаева я не боялась и знала, кем его потенциально можно заменить.

Клуб подустал от того, что некоторые журналисты и блогеры, возможно, имеющие дружеские и не только отношения с агентом футболиста, постоянно считали его игровые минуты. А тренеру на каждой пресс-конференции задавали вопрос, почему Бакаев был заменен.

На самом деле, все проще: Попов ужасно боялся критики со стороны ветеранов и болельщиков из-за того, что клуб отдавал своего воспитанника принципиальному сопернику. Помните, какой шквал негатива обрушили на меня, на Луку [Каттани], на клуб за непродление Бакаева? Это все было срежиссировано для оказания давления.

Считаю, мы поступили правильно! «Спартак» нисколько не пострадал. Напротив, Квинси получил желанную 10-ку и полетел. А Бакаев даже место в сборной потерял», – сказала Салихова.

  • Бакаев перешел в «Зенит» летом из «Спартака» как свободный агент.
  • Он воспитанник «Спартака».
  • У 26-летнего Бакаева в сезоне РПЛ 13 матчей, гол, ассист.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Зенит Бакаев Зелимхан Салихова Зарема
Комментарии (8)
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порт
1668687036
Мы не сумасшедшие ========================== А вот с этим можно поспорить.
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Вомбат
1668687552
Вот и надо было его продать в Динамо за ту цену, что те были готовы платить. А не ждать пока он уйдет бесплатно. В Динамо этот бестолковый игрок точно так же сидел бы на лавке, как сидит в Зените, но Спартак бы получил за него 4.5 млн евро.
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