Зарема опровергла слова Агузарова про Бакаева: «Мы не сумасшедшие, чтобы просить за него 10 миллионов»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, опровергла высказывания спортивного менеджера Алана Агузарова о том, что «Спартак» просил у «Динамо» 10 миллионов евро за переход полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Впервые слышу такие цифры как 8 или 10 миллионов. Могу предложить, что Попов боялся критики и не стал принимать непопулярное решение, поэтому задрал цену. Мы не сумасшедшие, чтобы просить за Бакаева десять...

На тот момент я морально была готова отдать даже за 4,5 плюс бонусы и процент со следующей продажи. Недовольства обожателей Бакаева я не боялась и знала, кем его потенциально можно заменить.

Клуб подустал от того, что некоторые журналисты и блогеры, возможно, имеющие дружеские и не только отношения с агентом футболиста, постоянно считали его игровые минуты. А тренеру на каждой пресс-конференции задавали вопрос, почему Бакаев был заменен.

На самом деле, все проще: Попов ужасно боялся критики со стороны ветеранов и болельщиков из-за того, что клуб отдавал своего воспитанника принципиальному сопернику. Помните, какой шквал негатива обрушили на меня, на Луку [Каттани], на клуб за непродление Бакаева? Это все было срежиссировано для оказания давления.

Считаю, мы поступили правильно! «Спартак» нисколько не пострадал. Напротив, Квинси получил желанную 10-ку и полетел. А Бакаев даже место в сборной потерял», – сказала Салихова.

Бакаев перешел в «Зенит» летом из «Спартака» как свободный агент.

Он воспитанник «Спартака».

У 26-летнего Бакаева в сезоне РПЛ 13 матчей, гол, ассист.

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию