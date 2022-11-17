Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «10 миллионов евро, и никак иначе». Агент рассказал, как Федун сорвал переход Бакаева в «Динамо»

    Алан Агузаров, бывший агент полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, раскрыл подробности несостоявшегося трансфера игрока из «Спартака» в «Динамо» в 2021 году.

    – Вы вели переговоры между «Спартаком» и «Динамо» по трансферу Бакаева. Как они проходили?

    – До сих пор удивительно, как эта сделка не состоялась, учитывая, что через год он ушел как свободный агент.

    «Динамо» было готово дать максимум 8 миллионов евро, до которых поднялись с 5 миллионов. Но «Спартак» хотел 10 миллионов, и ни копейкой меньше.

    Удивительная принципиальность на фоне итоговой потери игрока. Насколько я знаю, Зарема Салихова тогда настаивала на том, чтобы «Спартак» согласился на финальные условия [»Динамо»], но, видимо, ее позиции было недостаточно.

    – После этого вы перестали работать с Зелимханом?

    – Да, вскоре он начал сотрудничать с Германом Ткаченко. Обид с моей стороны нет, никаких особых договоренностей в отношении будущего сотрудничества с семьей Бакаевых у меня не было.

    – Но недопонимания остались?

    – У нас не могло остаться недопониманий. В процессе переговоров с «Динамо» Бакаев дал добро на переход. До закрытия трансферного окна оставался один день.

    Утром «Спартак» получил предложение от «Динамо», начался переговорный процесс. Я контактировал со спортивным директором Дмитрием Поповым.

    Он переговорил с Федуном, но тот проявил принципиальность – 10 миллионов евро, и никак иначе.

    Хотя все понимали, что велика вероятность упустить футболиста бесплатно. Необоснованный и нелогичный срыв трансфера.

    – Почему Бакаев не остался в «Спартаке»?

    – Вопрос с возможным переходом в «Динамо» изначально стал рассматриваться только на фоне возникших сложностей в отношении продления договора со «Спартаком».

    Бакаев хотел определенную зарплату, «Спартак» ее сделать не мог либо не хотел. В клубе сразу дали понять, что есть определенная планка в 1,5 миллиона евро, выше которой они подниматься не готовы.

    – На ваш взгляд, переход Бакаева в «Зенит» можно назвать оправданным?

    – В моем понимании, нет. Изначально было понятно, что «Зенит» – единственная команда, при переходе в которую минимальные шансы играть. А сидеть на скамейке под бразильцами – не лучший расклад.

    В то же время русские ребята, которые там есть, однозначно не хуже по уровню. Тот же Мостовой, не говоря уже о безальтернативном Кузяеве.

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Орлов: «Что в «Зените» делает Бакаев?» 18
    Каррера: «Если бы я был Бакаевым, я бы не перешел в «Зенит» 5
    Свинов считает, что Бакаев может заменить Малкома в «Зените» 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:19
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1712

      alefreddy 24 минуты назад

      погнался за бабками как Зюба теперь лавку всю карьеру будет полировать

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11