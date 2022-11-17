«10 миллионов евро, и никак иначе». Агент рассказал, как Федун сорвал переход Бакаева в «Динамо»

Алан Агузаров, бывший агент полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, раскрыл подробности несостоявшегося трансфера игрока из «Спартака» в «Динамо» в 2021 году.

– Вы вели переговоры между «Спартаком» и «Динамо» по трансферу Бакаева. Как они проходили?

– До сих пор удивительно, как эта сделка не состоялась, учитывая, что через год он ушел как свободный агент.

«Динамо» было готово дать максимум 8 миллионов евро, до которых поднялись с 5 миллионов. Но «Спартак» хотел 10 миллионов, и ни копейкой меньше.

Удивительная принципиальность на фоне итоговой потери игрока. Насколько я знаю, Зарема Салихова тогда настаивала на том, чтобы «Спартак» согласился на финальные условия [»Динамо»], но, видимо, ее позиции было недостаточно.

– После этого вы перестали работать с Зелимханом?

– Да, вскоре он начал сотрудничать с Германом Ткаченко. Обид с моей стороны нет, никаких особых договоренностей в отношении будущего сотрудничества с семьей Бакаевых у меня не было.

– Но недопонимания остались?

– У нас не могло остаться недопониманий. В процессе переговоров с «Динамо» Бакаев дал добро на переход. До закрытия трансферного окна оставался один день.

Утром «Спартак» получил предложение от «Динамо», начался переговорный процесс. Я контактировал со спортивным директором Дмитрием Поповым.

Он переговорил с Федуном, но тот проявил принципиальность – 10 миллионов евро, и никак иначе.

Хотя все понимали, что велика вероятность упустить футболиста бесплатно. Необоснованный и нелогичный срыв трансфера.

– Почему Бакаев не остался в «Спартаке»?

– Вопрос с возможным переходом в «Динамо» изначально стал рассматриваться только на фоне возникших сложностей в отношении продления договора со «Спартаком».

Бакаев хотел определенную зарплату, «Спартак» ее сделать не мог либо не хотел. В клубе сразу дали понять, что есть определенная планка в 1,5 миллиона евро, выше которой они подниматься не готовы.

– На ваш взгляд, переход Бакаева в «Зенит» можно назвать оправданным?

– В моем понимании, нет. Изначально было понятно, что «Зенит» – единственная команда, при переходе в которую минимальные шансы играть. А сидеть на скамейке под бразильцами – не лучший расклад.

В то же время русские ребята, которые там есть, однозначно не хуже по уровню. Тот же Мостовой, не говоря уже о безальтернативном Кузяеве.

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