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    ESPN составил рейтинг лучших игроков ЧМ-2022

    Американский спортивный телевизионный канал ESPN опубликовал рейтинг лучших футболистов чемпионата мира в Катаре.

    Первое место в рейтинге занял форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. На втором месте Карим Бензема, на третьем – Кевин Де Брюйне.

    Топ-10:

    1. Килиан Мбаппе – Франция, «ПСЖ»;
    2. Карим Бензема – Франция, «Реал»;
    3. Кевин Де Брюйне – Бельгия, «Манчестер Сити»;
    4. Лионель Месси – Аргентина, «ПСЖ»;
    5. Роберт Левандовски – Польша, «Барселона»;
    6. Неймар – Бразилия, «ПСЖ»;
    7. Лука Модрич – Хорватия, «Реал»;
    8. Винисиус Жуниор – Бразилия, «Реал»;
    9. 9. Тибо Куртуа – Бельгия, «Реал»;
    10. 10. Садио Мане – Сенегал, «Бавария».

    Всего в рейтинге 50 игроков. Полный список – здесь.

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    Источник: ESPN

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