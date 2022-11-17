ESPN составил рейтинг лучших игроков ЧМ-2022

Американский спортивный телевизионный канал ESPN опубликовал рейтинг лучших футболистов чемпионата мира в Катаре.
Первое место в рейтинге занял форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. На втором месте Карим Бензема, на третьем – Кевин Де Брюйне.
Топ-10:
- Килиан Мбаппе – Франция, «ПСЖ»;
- Карим Бензема – Франция, «Реал»;
- Кевин Де Брюйне – Бельгия, «Манчестер Сити»;
- Лионель Месси – Аргентина, «ПСЖ»;
- Роберт Левандовски – Польша, «Барселона»;
- Неймар – Бразилия, «ПСЖ»;
- Лука Модрич – Хорватия, «Реал»;
- Винисиус Жуниор – Бразилия, «Реал»;
- 9. Тибо Куртуа – Бельгия, «Реал»;
- 10. Садио Мане – Сенегал, «Бавария».
Всего в рейтинге 50 игроков. Полный список – здесь.
Источник: ESPN