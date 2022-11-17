ESPN составил рейтинг лучших игроков ЧМ-2022

Американский спортивный телевизионный канал ESPN опубликовал рейтинг лучших футболистов чемпионата мира в Катаре.

Первое место в рейтинге занял форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. На втором месте Карим Бензема, на третьем – Кевин Де Брюйне.

Топ-10:

Всего в рейтинге 50 игроков. Полный список – здесь.