Орлов объяснил результативность Сычевого

Журналист Геннадий Орлов назвал причину высокой результативности форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в этом сезоне.

«На мой взгляд – парню надо как минимум до конца сезона доиграть в «Оренбурге» для того, чтобы не получилась история с Агаларовым.

Где Агаларов сейчас? Сычевому необходима психологическая устойчивость. Сейчас он забивает потому что он – новичок.

Защитники еще даже не знают, на что он способен. Но через год все поймут и разберутся. Тренеры других команд изучат игру Сычевого и ему будет трудно.

Сычевому сейчас надо получить, повторюсь, психологическую устойчивость. Ему нужно самому в себя поверить. Он ведь начал с хет-трика, а потом был в запасе. Он еще несостоявшийся, неоформившийся мастер. Он только перспективный.

Личка – очень хороший тренер для Сычевого. Он настоящий тренер, хотя и допустил эту авантюру в матче с «Зенитом». Он не поменял рисунок игры на этот матч. После восьми пропущенных могли и уволить.

Тренер должен уметь не давать сопернику размахнуться и реализовать преимущество. Но он этим не озадачился. Искусство тренера – умение приспосабливаться к сопернику разных сил и возможностей.

При всем этом, «Оренбург» идет хорошо. За этого тренера Сычевому нужно держаться хотя бы до июня», – сказал Орлов.

Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.

Он делит 1-е место в списке лучших бомбардиров лиги с Квинси Промесом из «Спартака».

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