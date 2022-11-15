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    Орлов объяснил результативность Сычевого

    Журналист Геннадий Орлов назвал причину высокой результативности форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в этом сезоне.

    «На мой взгляд – парню надо как минимум до конца сезона доиграть в «Оренбурге» для того, чтобы не получилась история с Агаларовым.

    Где Агаларов сейчас? Сычевому необходима психологическая устойчивость. Сейчас он забивает потому что он – новичок.

    Защитники еще даже не знают, на что он способен. Но через год все поймут и разберутся. Тренеры других команд изучат игру Сычевого и ему будет трудно.

    Сычевому сейчас надо получить, повторюсь, психологическую устойчивость. Ему нужно самому в себя поверить. Он ведь начал с хет-трика, а потом был в запасе. Он еще несостоявшийся, неоформившийся мастер. Он только перспективный.

    Личка – очень хороший тренер для Сычевого. Он настоящий тренер, хотя и допустил эту авантюру в матче с «Зенитом». Он не поменял рисунок игры на этот матч. После восьми пропущенных могли и уволить.

    Тренер должен уметь не давать сопернику размахнуться и реализовать преимущество. Но он этим не озадачился. Искусство тренера – умение приспосабливаться к сопернику разных сил и возможностей.

    При всем этом, «Оренбург» идет хорошо. За этого тренера Сычевому нужно держаться хотя бы до июня», – сказал Орлов.

    • Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.
    • Он делит 1-е место в списке лучших бомбардиров лиги с Квинси Промесом из «Спартака».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +349

      Эном айс 24 минуты назад

      ГСО ,кажись, нанял "литературного нег.ра"...
      Ни одного шептуна за весь текст.

      0
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      Рейтинг: +747

      г.Онега 1 час назад

      «На мой взгляд – парню надо как минимум до конца сезона доиграть в «Оренбурге» для того, чтобы не получилась история с Агаларовым.,, Так Агаларов сезон за уфу провел ,и потом не кто не брал взял ахмат и посадили парня на скамейку.

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