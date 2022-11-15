Российская делегация примет участие в церемонии открытия ЧМ-2022 в Катаре

да это-то пофиг. а вот что начнётся на самом чемпионате. могут официально на церемонии проклясть россию. или неофициально какие-нить голые femen выскочат и попытаются сорвать церемонию. вон, у pussy riot получилось же в финале-2018 выскочить на поле. и весь чемпионат будут показывать их флаг на трибунах и везде вообще. и футболисты будут вставать в круг на минуты молчания. что-то из этого, да будет. уверен только в одном: наши "соседи" не упустят возможности заявить о себе на самом громком событии. а как именно - хер его знает.
Россия будет представлена в церемонии открытия чемпионата мира.
Делегацию РФ возглавит помощник президента Игорь Левитин.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
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