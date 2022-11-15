Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Российская делегация примет участие в церемонии открытия ЧМ-2022 в Катаре

    Россия будет представлена в церемонии открытия чемпионата мира.

    Делегацию РФ возглавит помощник президента Игорь Левитин.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Названа тройка самых молодых футболистов на ЧМ-2022 1
    Тренер сборной Испании Энрике будет вести стримы во время ЧМ-2022
    Топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022 по версии Transfermarkt
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:46
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2306

      fakeid 10 минут назад

      да это-то пофиг. а вот что начнётся на самом чемпионате. могут официально на церемонии проклясть россию. или неофициально какие-нить голые femen выскочат и попытаются сорвать церемонию. вон, у pussy riot получилось же в финале-2018 выскочить на поле. и весь чемпионат будут показывать их флаг на трибунах и везде вообще. и футболисты будут вставать в круг на минуты молчания. что-то из этого, да будет. уверен только в одном: наши "соседи" не упустят возможности заявить о себе на самом громком событии. а как именно - хер его знает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1496

      Artemka444 31 минуту назад

      Да уж и зачем!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1742

      gor77 31 минуту назад

      Это из песни "Fuck All The Perfect People". Перевод.
      ...Стоять или не стоять
      Планировать или нет
      Хранить или не беречь
      Пошли всех этих идеальных!
      Пить или не пить
      Думать или не думать
      Они расчленяют, а ты пробуждаешь свой разум
      Пошли всех этих идеальных!
      Сонные глаза и вальсирующие сквозь
      Я говорю именно о тебе!...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      Литейный 4 (returned) 1 час назад

      Деньги девать некуда? На буй надо ехать в этот праздник без нас? Чтобы на халяву чинушам отдохнуть в 5 звёздочном отеле?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      BoevStas1 1 час назад

      Фу б....л...яяяя,позорники х.у.л.и туда ехать,деньги тратить государственные,поклониться своим хозяевам,ни чести ,ни совести и к себе и к стране и к нам людям.Вообщем позор!твари ,я от этой новости аж закипел!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +110

      Стоп всем > BoevStas1 49 минут назад

      к стране и к нам людям.=====А чо, было к людям ? ))) Последние события всё отношение показали ---отправляют пушечное мясо, ни жратвы, ни нормальой амуниции, автоматы ржавые...Скажи спасибо бункерному.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5897

      subbotaspartak 1 час назад

      Смысл?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11