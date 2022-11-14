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    Михаил Кержаков определил главных конкурентов «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге сезона-2022/23.

    «Спартак» – главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство. Еще ЦСКА, думаю.

    «Ростов»? Мы никого не списываем со счетов, но две московские команды, которые я назвал, являются более явными конкурентами, чем «Ростов», на мой взгляд», – заявил Кержаков.

    • «Зенит» набрал 42 очка в 17 турах и лидирует в РПЛ.
    • «Спартак» идет 2-м с 36 баллами.
    • Далее расположились «Ростов» (35), «Динамо» (29) и ЦСКА (29).

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    Источник: «РБ Спорт»

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