Михаил Кержаков определил главных конкурентов «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге сезона-2022/23.

«Спартак» – главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство. Еще ЦСКА, думаю.

«Ростов»? Мы никого не списываем со счетов, но две московские команды, которые я назвал, являются более явными конкурентами, чем «Ростов», на мой взгляд», – заявил Кержаков.

«Зенит» набрал 42 очка в 17 турах и лидирует в РПЛ.

«Спартак» идет 2-м с 36 баллами.

Далее расположились «Ростов» (35), «Динамо» (29) и ЦСКА (29).

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