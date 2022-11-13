Серия А. «Милан» вырвал победу над «Фиорентиной» на 92-й минуте

«Милан» обыграл «Фиорентину» в домашнем матче 15-го тура Серии А – 2:1.

Решающий гол на 92-й минуте в свои ворота забил защитник команды из Флоренции Никола Миленкович.

«Милан» набрал 33 очка и занимает второе место в чемпионате, отставая от «Наполи» на восемь очков.

Италия. Серия А. 15-й тур

Милан – Фиорентина – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Леау, 2; 1:1 – Барак, 28; 2:1 – Миленкович, 90+2 (в свои ворота).

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