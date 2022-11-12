«Венеция» уступила в дебютном матче Ваноли. Черышев играл, экс-зенитовец Эрнани забил

«Венеция» в 13-м туре Серии В проиграла дома «Реджине» (1:2). Это был дебют в клубе для главного тренера Паоло Ваноли.

Венецианцы вели в счете до 55-й минуты, но потом пропустили два гола. Победный мяч у «Реджини» забил бывший полузащитник «Зенита» Эрнани.

Российский игрок «Венеции» Денис Черышев вышел на замену на 60-й минуте.

«Венеция» идет в зоне вылета.

«Реджина» занимает 2-е место.

Ваноли в мае выиграл Кубок России со «Спартаком».

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