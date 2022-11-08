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    Павлюченко позвал Дзюбу в Медиалигу

    Нападающий Watch TV Роман Павлюченко высказался о будущем Артема Дзюбы, который посреди сезона стал свободным агентом.

    «Если он в РПЛ не нужен, мы ждем его в Медиалиге. А вообще, в Первую лигу, наверно, не надо его отправлять, а в командах Премьер-лиги он точно кому-нибудь пригодится, все-таки Дзюба – это нападающий, который может решать вопросы, что касается голевых моментов, может забивать, умеет забивать.

    Еще не знаю, какую он хочет зарплату, но та команда, которая возьмет его к себе, думаю, не пожалеет, и он принесет пользу.

    По сегодняшней ситуации я его вижу в любом клубе, даже в «Торпедо», но честно, хотел бы как нападающему пожелать Артему, чтоб он еще в Премьер-лиге поиграл», – сказал Павлюченко.

    • 34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.
    • Накануне стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
    • Россиянин провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.
    • Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 18:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17712

      Cleaner 34 минуты назад

      Дзюба, не ведись. Туда(в какую то там медиалигу) ты еще успеешь. Дуй в Рубин, Лёне без тебя грустно.

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