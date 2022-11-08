Павлюченко позвал Дзюбу в Медиалигу

Нападающий Watch TV Роман Павлюченко высказался о будущем Артема Дзюбы, который посреди сезона стал свободным агентом.

«Если он в РПЛ не нужен, мы ждем его в Медиалиге. А вообще, в Первую лигу, наверно, не надо его отправлять, а в командах Премьер-лиги он точно кому-нибудь пригодится, все-таки Дзюба – это нападающий, который может решать вопросы, что касается голевых моментов, может забивать, умеет забивать.

Еще не знаю, какую он хочет зарплату, но та команда, которая возьмет его к себе, думаю, не пожалеет, и он принесет пользу.

По сегодняшней ситуации я его вижу в любом клубе, даже в «Торпедо», но честно, хотел бы как нападающему пожелать Артему, чтоб он еще в Премьер-лиге поиграл», – сказал Павлюченко.

34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.

Накануне стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Россиянин провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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