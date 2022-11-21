Группа B на ЧМ 2022: состав группы B, расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу

Состав группы B на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре, расписание матчей группы по турам, точное время и даты начала каждого матча.
Состав участников:
Расписание матчей:
1-й тур
- Англия – Иран, 21 ноября, 16:00. Стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян
- США – Уэльс, 21 ноября, 22:00. Стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян
2-й тур
- Уэльс – Иран, 25 ноября, 13:00. Стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян
- Англия – США, 25 ноября, 22:00. Стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур
3-й тур
- Уэльс – Англия, 29 ноября, 22:00. Стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян
- Иран – США, 29 ноября, 22:00. стадион «Эль-Тумама», Доха
Примечание: время начала матчей московское.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Календарь чемпионата мира по футболу
Результаты матчей чемпионата мира по футболу
Источник: «Бомбардир»