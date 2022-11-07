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    Группа B на ЧМ 2022: состав группы B, расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу

    Группа B на ЧМ 2022.

    Состав участников:

    • Уэльс
    • Иран
    • США
    • Англия

    Расписание матчей:

    1-й тур

    • Англия – Иран, 21 ноября, 16:00. Стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян
    • США – Уэльс, 21 ноября, 22:00. Стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян

    2-й тур

    • Уэльс – Иран, 25 ноября, 13:00. Стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян
    • Англия – США, 25 ноября, 22:00. Стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур

    3-й тур

    • Уэльс – Англия, 29 ноября, 22:00. Стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян
    • Иран – США, 29 ноября, 22:00. стадион «Эль-Тумама», Доха

    Примечание: время начала матчей московское.

    Источник: «Бомбардир»

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