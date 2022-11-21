Группа B на ЧМ 2022: состав группы B, расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу

Состав группы B на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре, расписание матчей группы по турам, точное время и даты начала каждого матча.

Состав участников:

Расписание матчей:

1-й тур

Англия – Иран, 21 ноября, 16:00. Стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян

США – Уэльс, 21 ноября, 22:00. Стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян

2-й тур

Уэльс – Иран, 25 ноября, 13:00. Стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян

Англия – США, 25 ноября, 22:00. Стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур

3-й тур

Уэльс – Англия, 29 ноября, 22:00. Стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян

Иран – США, 29 ноября, 22:00. стадион «Эль-Тумама», Доха

Примечание: время начала матчей московское.

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Календарь чемпионата мира по футболу

Результаты матчей чемпионата мира по футболу