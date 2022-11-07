Группа B на ЧМ 2022: состав группы B, расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу

Группа B на ЧМ 2022.
Состав участников:
- Уэльс
- Иран
- США
- Англия
Расписание матчей:
1-й тур
- Англия – Иран, 21 ноября, 16:00. Стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян
- США – Уэльс, 21 ноября, 22:00. Стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян
2-й тур
- Уэльс – Иран, 25 ноября, 13:00. Стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян
- Англия – США, 25 ноября, 22:00. Стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур
3-й тур
- Уэльс – Англия, 29 ноября, 22:00. Стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян
- Иран – США, 29 ноября, 22:00. стадион «Эль-Тумама», Доха
Примечание: время начала матчей московское.