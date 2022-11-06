У «Сочи» не получается договориться с Николичем. Команду может возглавить Кержаков

С Кержем НН был в таблице выше , чем с Галактионовым . Так что Керж- давай , вперёд !
«Сочи» пытается договориться с Марко Николичем о назначении на пост главного тренера. Вопрос упирается в то, что серб хочет работать в Европе.
Альтернативные варианты, которые предложены «Сочи», – Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Александр Кержаков (без работы).
- «Сочи» официально еще не уволил де-факто главного тренера Вадима Гаранина.
- Николич без работы год.
- «Сочи» идет в РПЛ 9-м.
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