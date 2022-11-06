У «Сочи» не получается договориться с Николичем. Команду может возглавить Кержаков

«Сочи» пытается договориться с Марко Николичем о назначении на пост главного тренера. Вопрос упирается в то, что серб хочет работать в Европе.

Альтернативные варианты, которые предложены «Сочи», – Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Александр Кержаков (без работы).

«Сочи» официально еще не уволил де-факто главного тренера Вадима Гаранина.

Николич без работы год.

«Сочи» идет в РПЛ 9-м.

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных