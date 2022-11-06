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    У «Сочи» не получается договориться с Николичем. Команду может возглавить Кержаков

    «Сочи» пытается договориться с Марко Николичем о назначении на пост главного тренера. Вопрос упирается в то, что серб хочет работать в Европе.

    Альтернативные варианты, которые предложены «Сочи», – Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Александр Кержаков (без работы).

    • «Сочи» официально еще не уволил де-факто главного тренера Вадима Гаранина.
    • Николич без работы год.
    • «Сочи» идет в РПЛ 9-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11172

      knikos 8 минут назад

      С Кержем НН был в таблице выше , чем с Галактионовым . Так что Керж- давай , вперёд !

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